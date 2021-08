Halbjahreszahlen: DZ Bank erzielt im ersten Halbjahr Rekordergebnis

Die DZ Bank ist besser durch die Coronakrise gesteuert als erwartet. Die Finanzgruppe, zu der auch die Versicherung R&V, die Immobilienbank DZ Hyp und die Fondsgesellschaft Union Investment gehören, verdiente im ersten Halbjahr vor Steuern mit 1,8 Milliarden Euro mehr als drei Mal so viel wie vor einem Jahr, wie die DZ Bank am Montag in Frankfurt mitteilte. So viel hatte das genossenschaftliche Spitzeninstitut in einem Halbjahr noch nie verdient.