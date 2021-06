Halbleiter-Produzent Neuer Intel-Chip für Rechenzentren kommt nun erst 2022

Beim Halbleiter-Riesen Intel kommt erneut ein wichtiger Chip später als ursprünglich geplant auf den Markt. Diesmal geht es um das lukrative Geschäft mit Rechenzentren, in dem Intel verstärkt Konkurrenz bekommt. Die Produktion des neuen Prozessors mit dem Codenamen „Sapphire Rapids“ solle nun im ersten Quartal 2022 beginnen und im Vierteljahr darauf hochgefahren werden, schrieb die zuständige Managerin Lisa Spelman in einem Blogeintrag in der Nacht zum Mittwoch. Ursprünglich war „Sapphire Rapids“ noch für dieses Jahr angekündigt worden.