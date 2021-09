Halbleiterhersteller: Infineon-Manager rechnet mit Chip-Engpass bis 2022

In den eigenen Fabriken dürfte es dagegen schneller gehen, bis die Folgen der Corona-Unterbrechungen in Malaysia überwunden seien, sagte er. Hier seien die Aussichten für das vierte Quartal besser. Schon jetzt entspanne sich die Corona-Lage, fast alle eigenen Mitarbeiter seien geimpft. Mitte September eröffnet das Münchner Unternehmen eine weitere Chip-Fabrik in Villach in Österreich.