Halbleitermangel: Qualcomm offen für Zusammenarbeit mit Auftragsfertigern in Europa

Die akute Chip-Knappheit hat die Abhängigkeit der europäischen Autokonzerne von asiatischen Zulieferern offengelegt. Nun versucht die EU, mit verschiedenen milliardenschweren Investitionen Abhilfe zu leisten, um die Produktion in Europa hochzufahren. Das weckte bereits das Interesse von Intel, die nun in Irland auch Chips für Fahrzeuge produzieren wollen. Zudem kündigte Firmenchef Pat Gelsinger auf der IAA an, bis zu 80 Milliarden Dollar in den nächsten zehn Jahren in zwei Fabriken in Europa zu stecken. Details sollen noch in diesem Jahr bekanntgegeben werden. Deutschland macht sich aktuell Hoffnungen, den Zuschlag für ein Werk ergattern zu können.