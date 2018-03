Handelsbeziehungen: China erneut größter deutscher Handelspartner

Berlin/WiesbadenChina ist das zweite Jahr in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner. Importe und Exporte zwischen beiden Ländern summierten sich 2017 auf 186,6 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Auf Platz zwei kommen die Niederlande mit 177,3 Milliarden Euro vor den USA mit 172,6 Milliarden Euro. Frankreich fiel 2017 von Rang zwei auf Rang vier ab. Das Nachbarland war fast vierzig Jahre lang - von 1975 bis 2014 - Deutschlands bedeutendster Handelspartner. Bereits 2016 war China an den USA vorbeigezogen und zum größten Handelspartner der Bundesrepublik aufgestiegen.