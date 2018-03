Handelsblatt-Tagung in Berlin: Deutsche Banken wollen viel lieber kooperieren statt fusionieren

Rainer Neske, seit mehr als einem Jahr Chef der Landesbank Baden Württemberg (LBBW), plädiert jetzt für einen Mittelweg: Man müsse neue Formen der Zusammenarbeit finden, die nicht notwendigerweise sofort in Fusionen mündeten, sagte Neske am Freitag auf der Handelsblatt-Jahrestagung „Zukunftsstrategien für Sparkassen“ in Berlin. Man müsse eine Diskussion darüber eröffnen, forderte er. Mehr Zusammenarbeit könne es beispielsweise bei der IT geben oder im Auslandszahlungsverkehr. „Da stehen wir in der Gruppe noch ganz am Anfang“, sagte Neske.