Handelsblatt testet: Worauf Sie bei kostenlosen Gehaltskonten achten sollten

KölnBargeld ist die liebste Zahlungsart der Deutschen. Moderne Alternativen wie das kontaktlose Bezahlen per Smartphone werden noch immer kaum genutzt, zeigt eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Marktwächterteams der Verbraucherzentrale Sachsen. Rund 40 Prozent der befragten Girokontobesitzer gaben dort an, mindestens einmal pro Woche Bargeld am Automaten abzuheben, im Schnitt jeweils 248 Euro.