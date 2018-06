Handelsgeschäft stagniert: Goldman Sachs dämpft Quartals-Erwartungen

BangaloreDie US-Bank Goldman Sachs hat die Erwartungen an das laufende Quartal gedämpft. Die Marktaktivität dürfte sich im zweiten Quartal verringert haben verglichen mit den ersten drei Monaten, sagte Goldman-Präsident David Solomon am Donnerstag. Am Mittwoch hatte die US-Großbank Bank of America die Märkte auf stagnierende Handelsgeschäfte eingestimmt.