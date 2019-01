 Handelskonzern: Tengelmann plant große Einschnitte in der Konzernholding

Mühlheim/RuhrDas Familienunternehmen Tengelmann (KiK, Obi) plant eine drastische Verkleinerung seiner Konzernholding. Durch den Umbau werden „die meisten der rund 250 Stellen“ in der Konzernzentrale in Mülheim an der Ruhr wegfallen, wie der Konzern am Dienstag ankündigte.