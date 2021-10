Handelsriese: Amazon enttäuscht mit Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft – Umsatz steigt im dritten Quartal um 15 Prozent

Lieferengpässe und fehlende Arbeitskräfte schlagen bei Amazon ins Kontor. Im laufenden vierten Quartal werde mit Erlösen zwischen 130 und 140 Milliarden Dollar gerechnet, kündigte der weltgrößte Onlinehändler am Donnerstag nach US-Börsenschluss an. Damit blieb Amazon hinter den Erwartungen von Analysten an das wegen Weihnachten und Thanksgiving wichtigste Vierteljahr für Händler zurück. Die Amazon-Aktie fiel nachbörslich drei Prozent, zumal der US-Konzern auch leicht hinter den Analystenprognosen für das dritte Quartal zurückblieb.