Handelsriese: Nach massiver Kritik: Amazon investiert eine Milliarde Dollar in Indien

Amazon-Chef Jeff Bezos startet angesichts der massiven Kritik eine Charmeoffensive in Indien. Sein Konzern werde eine Milliarde Dollar investieren, um Kleinunternehmen den Zugang zum Online-Geschäft zu ermöglichen, kündigte Bezos bei einer Amazon-Konferenz in Neu-Delhi am Mittwoch an. „Die Dynamik, die Energie, das Wachstum. Dieses Land hat etwas Besonderes“, sagte Bezos, der als Referenz an das Land traditionelle indische Kleidung trug.