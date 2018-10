Handelsstreit: China gewährt Banken mehr Kreditspielraum

PekingChinas Notenbank lockert inmitten wachsender Sorgen vor negativen Folgen des Handelsstreits mit den USA die Finanzvorschriften für die Banken der Volksrepublik. Die Zentralbank kündigte am Sonntag an, dass die Institute ab Mitte Oktober deutlich weniger Kapital als Mindestreserve halten müssten als bisher. Im April unternahmen die Währungshüter einen ähnlichen Schritt. Die Maßnahme fällt in eine Phase, in der sich die Anzeichen einer abkühlenden Konjunktur mehren.