Handelsstreit ohne Auswirkungen: US-Arbeitsmarkt boomt – Firmen schaffen verstärkt neue Stellen

Am Freitag steht der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an, der neben den Jobs in der Privatwirtschaft auch staatliche Stellen erfasst. Fachleute rechnen damit, dass 220.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden. Die US-Notenbank erhöhte angesichts der guten Arbeitsmarktlage zuletzt Mitte Juni ihren Leitzins auf die Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent. Sie signalisierte für das zweite Halbjahr zwei weitere Zinsschritte nach oben, doch dürfte sie bei ihrer Entscheidung am Abend noch keine Veränderung vornehmen.