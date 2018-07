Handelsstreit: Südkoreas Exporte stagnieren – Einbruch bei Autos und Elektronik

Die nach viertgrößte Wirtschaftsmacht Asiens droht zum Opfer des Handelsstreits zwischen den USA und China zu werden. Ein großer Teil der Exporte zum wichtigsten Handelspartner China sind Zwischenprodukte, die dort weiterverarbeitet werden und unter dem Zollstreit leiden könnten. „Der Handel zwischen China und den USA wird ab dem 6. Juli mit neuen Zöllen belegt, was die Aussichten für koreanische Exporte in der zweiten Jahreshälfte trübt“, sagte Lee Sang-jae, Chefökonom bei Eugene Investment & Securities in Seoul.