Hannover Messe: Aufschwungsjahr für den deutschen Maschinenbau

Am meisten gewachsen ist im vergangen Jahr das Ausfuhrgeschäft nach China. Nach einem Rekordjahr mit einem satten Plus von 23 Prozent, rechnet der Verband im kommenden Jahr allerdings mit einem moderateren China-Geschäft. Auch der Brexit wird schon in diesem Jahr spürbar für den deutschen Maschinenbau. Bereits 2017 gingen die Exporte nach Großbritannien um drei Prozent zurück, für das laufende Jahr schließt der VDMA sogar ein Minus in zweistelliger Größenordnung nicht aus. „Der Brexit wird deutliche Spuren hinterlassen“, prognostiziert Welcker.