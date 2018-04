Hannover Messe: „Der Roboter, der Gespräche führt und Entscheidungen trifft, ist noch weit weg“

Was alles möglich ist, zeigen die Hersteller in Hannover gern an populären Beispielen. Ein Kuka-Roboter schenkt Weißbier aus, bei Bosch spielt einer Tischfußball – und soll mit jeder Partie dazulernen. Denn künstliche Intelligenz ist auch in der Robotik ein großes Thema. Doch auch wenn pünktlich zum Auftakt der Hannover Messe die zweite Staffel der Science-Fiction-Serie Westworld startete: Nach Einschätzung der Branche muss so schnell niemand Angst haben, dass die Maschinen die Kontrolle übernehmen.