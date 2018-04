Hannover Messe: Merkel plädiert für freien Welthandel und lobt Mexiko

Bei der Eröffnungsfeier warben die Redner für den Freihandel. Am Vortag hatten die EU und Mexiko im Grundsatz auf ein neues Freihandelsabkommen geeinigt. Dies wurde auch als Signal in Richtung von US-Präsident Donald Trump gewertet, der neue Mauern und Handelshürden in Richtung des südlichen Nachbars errichten will.