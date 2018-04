Hannover Messe: Siemens-Chef Kaeser warnt vor Kasino-Kapitalismus

Woran liegt das?

Im Wesentlichen daran, dass in den USA die Wall Street die Führungsetagen beherrscht. In Kontinentaleuropa geht es auch um andere Interessensvertreter. Wir bei Siemens sind als starkes, globales Unternehmen in vielen Feldern aktiv – von Mobilität über Energie bis Gesundheit. Das sind trotz vielfältiger Privatisierungstendenzen oft noch sehr staatsnahe Felder. Entsprechend haben wir ein offenes Ohr für die Probleme vieler Länder und ihren Ruf nach Lokalisierung. Siemens macht zum Beispiel nur noch etwa neun Prozent seiner Umsätze im Neugeschäft in Deutschland. Wir erleben strukturelle Veränderungen hautnah und sehr bewusst. Denken Sie nur an unsere Erfahrungen in der Telekommunikation!