Hannover Messe: Tech-Konzerne zeigen Neuheiten aus dem „Internet der Dinge“

Seit Jahren ist das gefährliche Gift Aflatoxin bekannt, das unter anderem in Nüssen, Reis und Mais vorkommen kann. In tropischem und subtropischem Klima verbreitet sich das unsichtbare, aber sehr krebserregende Pilzgift besonders schnell. Mit LumoVision stellt das Schweizer Familienunternehmen Bühler in Hannover nun eine gemeinsam mit Microsoft entwickelte „Aschenputtel“-Maschine vor, die per UV-Licht befallene Maiskörner erkennt und aussortiert. Bis zu 15 Tonnen pro Stunde könnten so weitgehend von den gefährlichen Erregern befreit werden, erklärte das Unternehmen in Hannover.