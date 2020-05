Hauptversammlung: Deka will Vorstand und Aufsichtsrat von Deutscher Bank entlasten

Deutsche-Bank-Großaktionär Deka will sich bei der Hauptversammlung hinter den Vorstand und Aufsichtsrat von Deutschlands größtem Geldhaus stellen. „Das Management hat in den letzten zwölf Monaten gute Arbeit geleistet“, sagte Deka-Portfoliomanager Andreas Thomae am Montag. „Die Risiken in der Abbaueinheit wurden schneller als erwartet reduziert und die Kosten nach Plan heruntergefahren. Das hat sich in der jetzigen Krise ausgezahlt.“