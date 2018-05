Hauptversammlung: ISS gegen Entlastung von Ex-Deutsche-Börse-Chef Kengeter

Mehrere Großaktionäre der Deutschen Börse tendieren dazu, Faber wiederzuwählen. Einige wünschen allerdings, dass er vorher erklärt, wie lange er noch an der Spitze des Kontrollgremiums stehen will. Faber hatte in Gesprächen mit Investoren Finanzkreisen zufolge angedeutet, dass er bereits vor dem Ablauf der dreijährigen Amtszeit an einen Nachfolger übergeben könnte. Doch einige Aktionäre haben inzwischen Zweifel, ob er sein Amt nach einer Wiederwahl tatsächlich vorzeitig aufgeben würde. Auf Fragen dazu habe Faber zuletzt ausweichend reagiert, sagt ein Investor – und fordert wie andere Aktionäre klare Ansagen.