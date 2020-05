Hauptversammlung: Stimmrechtsberater gegen Entlastung von AR-Chef der Deutschen Bank

Deutsche Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner muss auf der Hauptversammlung am 20. Mai einmal mehr mit Unmut der Aktionäre rechnen. Der Stimmrechtsberater Glass Lewis sprach sich gegen die Entlastung von Achleitner aus, wie aus der Reuters vorliegenden Analyse vom Freitag hervorgeht. Die Probleme der Bank in den vergangenen Jahren seien zumindest zum Teil dem 63-jährigen Österreicher anzulasten, der seit 2012 an der Spitze des Kontrollgremiums steht.