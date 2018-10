Haushaltsstreit: Bundesbank schlägt Regierung in Rom Zwangsanleihe vor

Dennoch plant Italiens Regierung für 2019 eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung – drei Mal so viel wie der EU-Kommission eigentlich versprochen. Diese sieht in den Haushaltsplänen einen besonders gravierenden Verstoß gegen EU-Regeln. Die Fronten sind verhärtet, denn Rom will nicht nachgeben. An den Finanzmärkten herrscht die Sorge, dass der Streit sich zu einer neuen Schuldenkrise zuspitzen könnte.