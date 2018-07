Hedgefonds-Übernahme: Eigene Tochterfirma belastet Gewinn des Schweizer Vermögensverwalter GAM

Große Hoffnung hatte der Vermögensverwalter insbesondere in die computergestützten Systeme der Tochter gesetzt. Allerdings konnte Cantab laut GAM-Chef Alexander S. Friedman nicht so viele neue Gelder anziehen wie erhofft. Dennoch stehe die Firma hinter der Tochter. „Wir sehen GAM Systematic Cantab weiterhin als einen wichtigen Treiber für das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens.“ Die endgültigen Halbjahreszahlen will GAM am 31. Juli veröffentlichen.