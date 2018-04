Heiztechnikhersteller : Viessmann will mehr digitale Produkte entwickeln

BerlinDer Heiztechnikhersteller Viessmann will nach dem begonnenen Generationswechsel an der Spitze stärker die Chancen der Digitalisierung nutzen. Geräte des Familienbetriebs aus dem nordhessischen Allendorf lassen sich schon online konfigurieren und überwachen. Weitere digitale Produkte und Dienstleistungen will Viessmann nun mit jungen Unternehmen entwickeln und dazu in diesem Jahr ein Standbein in Berlin eröffnen, den sogenannten Maschinenraum.