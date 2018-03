Helmut Schleweis auf der Handelsblatt-Sparkassentagung: Wie der neue Sparkassenpräsident seine Banken zukunftsfähig machen will

Auch die Beratung beim Vermögensaufbau gehört laut Schleweis zu den Bereichen, die die Sparkassen noch ausbauen können. „Unsere Kunden wollen Sicherheit für ihre künftige Finanz- und Vermögenssituation, sie wollen nicht für Sparanstrengungen bestraft oder volatilen Marktbewegungen ausgesetzt werden.“ Es sei deshalb an der Zeit, Sparen neu zu verstehen. „Denn durch das klassische Sparen im Sinne von Beiseitelegen wird im Zinstief keiner mehr reich“, sagte Schleweis. Es sei daher wichtig, dass die Sparkassen überall in Deutschland ein dichtes Netz an „qualitätsvoller Beratung“ anböten.