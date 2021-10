Herbstprojektion: „Es kommt nicht zum erhofften Schlussspurt“: Altmaier senkt Konjunkturprognose

Der scheidende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier muss seine letzte Wachstumsprognose für die deutsche Wirtschaft deutlich nach unten korrigieren. Dieses Jahr dürfte es nur noch zu einem Plus von 2,6 Prozent reichen statt der im Frühjahr in Aussicht gestellten 3,5 Prozent. Der CDU-Politiker bestätigte damit am Mittwoch in Berlin einen Handelsblatt-Bericht vom Dienstag.