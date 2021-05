Hidden Champions: Das erste digitale Gipfeltreffen der Weltmarktführer

In diesem Jahr macht Ihnen die WirtschaftsWoche den Einblick in die Erfolgsgeheimnisse der Hidden Champions noch ein wenig leichter: Das diesjährige Gipfeltreffen der Weltmarktführer wird zum ersten Mal komplett digital stattfinden. Ein paar wenige Klicks genügen also, um am 16. und 17. Juni zu erfahren, was Sie vom deutschen Mittelstand lernen können und um mit ihnen über die größten Herausforderungen unserer Zeit zu diskutieren - von Klimawandel, über Coronakrise und bis hin zur Künstlichen Intelligenz.