Hightech-Metropole: Lockdown in in Xi'an: Samsung schränkt seine Chip-Produktion ein

Der Lockdown in der chinesischen Hightech-Metropole Xi'an am östlichen Ende der Seidenstraße macht dem koreanischen Chiphersteller Samsung zu schaffen. Der Technologiekonzern teilte am Mittwoch mit, wegen der Beschränkungen seine Produktion vorübergehend anzupassen. Es werde aber alles daran gesetzt, über andere Produktionsstätten die Kunden zu beliefern.