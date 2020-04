Hilfen in der Coronakrise: EZB-Chefin Christine Lagarde fordert Europas Regierungen zu mehr Solidarität auf

Vor weiteren Gesprächen der Euro-Finanzminister über gemeinsame Hilfen in der Coronakrise ruft EZB-Chefin Christine Lagarde die Staaten zu mehr Solidarität auf. „Die Regierungen müssen sich gegenseitig unterstützen, damit sie zusammen die optimale politische Reaktion zeigen gegen einen allgemeinen Schock, für den niemand verantwortlich ist“, forderte Lagarde in einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag für mehrere Zeitungen. „Solidarität ist in Wirklichkeit Selbstinteresse“, betonte sie.