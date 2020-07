Hilfsgelder: EZB – Starke Nachfrage nach Firmenkrediten wegen Coronakrise

Angesichts der Coronakrise hat die Nachfrage nach Firmenkrediten in der Euro-Zone im zweiten Quartal kräftig zugenommen. Ein Grund sei der teilweise starke Liquiditätsbedarf der Unternehmen gewesen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) in einer am Dienstag veröffentlichten Umfrage unter 144 Banken mit. Die Firmen hätten Lagerhaltung und Betriebsmittel während der Krise finanzieren müssen. Für das dritte Quartal rechnen die Geldhäuser allerdings mit einem weniger starken Nachfrageanstieg bei Firmenkrediten.