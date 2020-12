Hinrich Holm: Ex-Vize-Chef der NordLB wird Vorstandsvorsitzender bei der IBB

Bis vor einem Jahr war Hinrich Holm noch stellvertretender Vorstandsvorsitzender der NordLB, jetzt wird er neuer Chef der Investitionsbank. Zum 1. Mai soll er in den Vorstand der IBB einziehen und ab dem 1. Juli den Vorstandsvorsitz von Jürgen Allerkamp übernehmen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Allerkamp wird nach sechseinhalb Jahren an der Spitze der Berliner Bank in den Ruhestand treten.