Hochschulranking 2020 Worauf Personaler bei jungen Bewerbern achten

Im Vergleich zu den Vorjahren als weniger wichtig stuften die Personaler Englischkenntnisse in Wort und Schrift und EDV-Anwenderkenntnisse ein. Das mag auf den ersten Blick so wirken, als müssten Absolventen sich nicht auf Englisch unterhalten oder schriftlich korrespondieren können und auch keine Ahnung in der Bedienung der üblichen Softwaretools haben. Doch eine andere Erklärung ist wahrscheinlicher: Beides ist in der aktuell auf den Arbeitsmarkt eintretenden Generation so selbstverständlich, dass Personaler dies gar nicht erst als besondere Fähigkeit verstehen. Vielmehr gehören Englisch und Computerkenntnis zum Standardrepertoire. Wer da Lücken hat, sollte sie zügig schließen.