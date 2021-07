Hochwasserkatastrophe: Versicherer R+V zahlt für Unwetterschäden fast 400 Millionen Euro

Die Unwetter in Deutschland kosten die R+V Versicherung in diesem Jahr schon jetzt fast 400 Millionen Euro. Allein nach dem Tief „Bernd“, das vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu schweren Überschwemmungen geführt hatte, hätten die R+V-Kunden mehr als 9500 Schäden über 167 Millionen Euro gemeldet, teilte der genossenschaftliche Versicherer am Donnerstag mit.