Höchste Belohnung: US-Whistleblower erhalten 83 Millionen Dollar

Die drei Enthüller hatten Beweise geliefert, wonach bei der Tochtergesellschaft Merrill Lynch – die ehemaligen Investmentbank ging im Zuge der Finanzkrise an die Bank of America – Kundengelder für eigene risikoreiche Geschäfte verwendet wurden. Das brachte Ermittlungen ins Rollen, an deren Ende – vor knapp zwei Jahren – eine Strafe von 415 Millionen Dollar für die Bank of America stand.