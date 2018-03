Höhere Kreditvergabe: Bundesbank will Standards für digitale Finanzberichte

FrankfurtDie Bundesbank verspricht sich von der Einführung eines digitalen Standards für Finanzberichte einen Schub für die Kreditvergabe in Deutschland. Sparkassen und Banken seien durch das bundesweit geltende Format für die elektronische Übertragung von Bilanzen künftig in der Lage, Firmendaten besser zu verarbeiten und zu interpretieren, sagte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling am Montag in Berlin.