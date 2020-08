Höhere Risikovorsorgen Coronakrise setzt Raiffeisen Bank International zu

Belastet wurde das Ergebnis in dem vom Lockdown geprägten zweiten Quartal von direkten und indirekten Effekten aus der Covid-19-Krise, erklärte die in Osteuropa und Russland tätige Bank. So seien einerseits höhere Vorsorgen für Kreditausfälle gebildet worden, andererseits Wertminderungen bei Beteiligungen und Firmenwerten verbucht worden. Die Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte lagen mit 158 Millionen Euro um fünf Millionen Euro über dem Niveau des Vorjahres. Nachdem im ersten Quartal zusätzliche Vorsorgen für Kreditausfälle in Höhe von 96 Millionen Euro gebildet wurden, fielen im zweiten Quartal 62 Millionen Euro an.