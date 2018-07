Hohe Leistungsbilanz: IWF fordert Deutschland zu mehr Investitionen auf

Washington, BerlinDer Internationale Währungsfonds (IWF) hat Deutschland im Vorfeld des G20-Finanzministertreffens in Argentinien aufgerufen, mehr zu investieren. Deutschland sollte seinen finanziellen Spielraum nutzen, um mehr öffentliche Investitionen auf den Weg zu bringen, Ungerechtigkeiten bei der Lohnbesteuerung abzubauen und Anreize für private Investitionen zu geben, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie für das Treffen am Wochenende in Buenos Aires.