Hohe Schäden: Naturkatastrophen und Coronakrise belasten Rückversicherer

Die großen Rückversicherer werden nach Einschätzung der Ratingagentur S&P trotz Preiserhöhungen auch in diesem und im nächsten Jahr unter einer steigenden Zahl von Naturkatastrophen und der Corona-Pandemie leiden. „Die Branche hat damit zu kämpfen, ihre Kapitalkosten zu verdienen“, sagte der leitende S&P-Rückversicherungsanalyst Johannes Bender am Mittwoch in Frankfurt.