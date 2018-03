Hohe Verbindlichkeiten: Chinas Zentralbank sieht Fortschritte im Kampf gegen Schuldenberg

PekingChina hat nach eigenen Angaben Fortschritt im Kampf gegen die steigenden Schulden des Landes gemacht. Die Zeiten „sprunghaft in die Höhe schießender“ Verbindlichkeiten seien vorbei, sagte Chinas Zentralbank-Gouverneur Zhou Xiaochuan am Freitag am Rande des Volkskongresses in Peking. Maßnahmen gegen die wachsende Verschuldung hätten sich „gut entwickelt“. Konkrete Zahlen nannte Zhou Xiaochuan allerdings nicht.