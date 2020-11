Homeoffice: Deutsche-Bank-Strategen schlagen Steuer auf Heimarbeit vor

Das Team schlägt eine Abgabe in Höhe von fünf Prozent für diejenigen vor, die regelmäßig von zu Hause aus arbeiten und nicht aufgrund eines staatlich verhängten Lockdowns. Eine solche Maßnahme könnte in den USA jährlich 48 Milliarden Dollar und in Deutschland rund 16 Milliarden Euro einbringen, sagen sie. Damit könnten Subventionen für Niedrigverdiener und unverzichtbare Arbeitnehmer finanziert werden, die nicht in der Lage sind, im Homeoffice zu arbeiten.