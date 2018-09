HR-Umfrage: CDU rutscht in Hessen unter 30 Prozent

CDU-Generalsekretär Manfred Pentz kündigte für die letzten fünf Wochen vor der Wahl einen verstärkten Haustür-Wahlkampf an: „Die aktuellen Werte sind für uns auch ein Weckruf.“ Machtoptionen sind für die CDU, seit 1999 in der Regierung in Hessen, eine große Koalition mit der SPD oder eine Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP.