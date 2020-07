HRE-Krise: Bad Bank der Hypo Real Estate bietet ihre Tochter Depfa zum Verkauf an

Von 2014 bis Ende 2019 schrumpfte die Bilanzsumme der Depfa von 48,5 Milliarden Euro auf 8,9 Milliarden. In der Depfa lagern jetzt noch im Wesentlichen Staatsanleihen und Kredite an die öffentliche Hand in Westeuropa. Das Geldhaus kann mit seiner Banklizenz Geschäfte in der gesamten Europäischen Union betreiben – ein Fakt, der im Zuge des Brexit einst als gutes Verkaufsargument angeführt wurde. Doch inzwischen haben sich die meisten in Großbritannien tätigen Geldhäuser ihre eigenen Lizenzen auf dem Kontinent gesichert, so dass für Käufer bei einer Übernahme strategische Überlegungen den Ausschlag geben dürften.