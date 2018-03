HRI-Konjunkturprognose: Warum auch Deutschland keine Wachstumsgarantie hat

Seit dem Jahr 2010 sind in Deutschland die Lohnstückkosten um mehr als 17 Prozent gestiegen. Der Anstieg war damit fast doppelt so stark wie in Frankreich und dem Durchschnitt der Euro-Zone. In einigen der einstigen Krisenstaaten sanken diese Arbeitskosten sogar. Deutschland verliert also innerhalb der Euro-Zone schleichend an preislicher Wettbewerbsfähigkeit. Spätestens im nächsten Abschwung dürfte sich das bemerkbar machen.