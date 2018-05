HRI-Konsumbarometer: Die deutschen Verbraucher werden vorsichtiger

In den vergangenen Wochen war in der Wirtschaft die Sorge vor einem globalen Handelskrieg gewachsen. Zudem machte der im Vergleich zum Vorjahr stärkere Euro der deutschen Exportindustrie zu schaffen. Infolgedessen fiel das Ifo-Geschäftsklima bereits dreimal in Folge. Gleichzeitig mehren sich die Anzeichen, dass eine Zinswende auch in Europa bald anstehen könnte. Die deutsche Wirtschaft wuchs daher im ersten Quartal voraussichtlich deutlich langsamer als zum Ende des Vorjahres.