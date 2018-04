HSBC-Hauptversammlung: Kleinanleger und Aktivisten fordern Neuanfang von HSBC-Führung

Die HSBC war in den vergangenen Jahren in unzählige Skandale rund um die Welt verwickelt, darunter Geldwäsche, Zinsmanipulationen, Korruption und Steuerhinterziehung. Etliche Kleinanleger waren am Freitag in das Konferenzzentrum im Londoner Regierungsviertel gekommen, um ihre Empörung darüber kundzutun. Auch mehrere Aktivisten saßen im Publikum, die einen Ausstieg aus der Finanzierung von Kohlekraftwerken und Rüstungsgütern forderten. Andere demonstrierten vor der Tür mit Sprechchören und Transparenten.