HSBC Trinkaus: Deutsche HSBC rechnet mit sinkendem Gewinn

DüsseldorfCarola von Schmettow nimmt kein Blatt vor den Mund. Die Vorstandschefin des Düsseldorfer Geldinstituts HSBC Trinkaus dämpfte bei der Bilanz-Pressekonferenz am Donnerstag die Erwartungen. 2017 sei für ihre Bank ein insgesamt erfolgreiches Jahr gewesen, allerdings habe das Niedrigzinsumfeld „mehr als in den Folgejahren zu schaffen gemacht“. 2018 könnte der Vorsteuergewinn sogar um durchaus zehn Prozent sinken, so die Gräfin.