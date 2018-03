Hypothekenbesicherte Wertpapiere: Royal Bank of Scotland legt Rechtsstreit bei - zahlt 500 Millionen Dollar

New YorkDie Royal Bank of Scotland hat mit der Zahlung von 500 Millionen Dollar einen Vergleich im Rechtsstreit um Hypothekenpapiere in den USA beigelegt. Der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman erklärte am Dienstag, die Vereinbarung sehe die Überweisung von 100 Millionen Dollar an den Bundesstaat New York vor. Die übrigen 400 Millionen Dollar sollten geschädigten Verbrauchern und Gemeinden zufließen.