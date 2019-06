Ifo: Arbeitskräftemangel wird künftig immer stärker zu Wachstumsbremse

BerlinDeutschlands Wirtschaft wird laut dem Ifo-Institut in den kommenden 15 Jahren deutlich langsamer wachsen als in der Vergangenheit. Das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) wird demnach auf rund 0,6 Prozent im Jahr 2035 fallen und sich somit gegenüber dem heutigen Stand mehr als halbieren, wie die Münchner Forscher in einer aktuellen Studie des Instituts für die Bertelsmann Stiftung voraussagen.