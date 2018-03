Ifo-Barometer: Deutsche Unternehmen senken Exporterwartungen erneut

BerlinDie deutschen Exporteure haben ihre Geschäftserwartungen im Februar wegen des starken Euro den dritten Monat in Folge zurückgeschraubt. Das entsprechende Barometer sank um 1,7 auf 14,8 Punkte, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter 2700 Unternehmen mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Mai 2017. „Trotz guter Konjunktur im Euro-Raum drückt der starke Euro auf die Stimmung“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Gemeinschaftswährung kostet derzeit mit gut 1,23 Dollar rund 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, was deutsche Waren in wichtigen Abnehmerländern wie den USA verteuert.